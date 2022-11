Usa, Donald Trump si candida alle presidenziali del 2024

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Donald Trump si ricandida. L’ex presidente ha annunciato l’intenzione di ripresentarsi alla guida della Casa Bianca in occasione delle presidenziali del 2024. “Per rendere l’America di nuovo grande e gloriosa, annuncio la mia candidatura a presidente degli Stati Uniti”, ha detto Trump davanti a una folla riunita a Mar-a-Lago, la sua tenuta sul lungomare in Florida. Circondato da alleati, consiglieri e influencer, Trump ha spiegato che “questa non sarà la mia campagna, questa sarà la nostra campagna tutti insieme”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).