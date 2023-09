Tamburello giovani – La Lombardia targata Cavrianese conquista il Trofeo Coni 2023

Cavriana Ancora grandi soddisfazioni per il vivaio della Cavrianese. Domenica, con la maglia della selezione lombarda, i giovanissimi diretti da Vittorio Beatini hanno colto il successo nel torneo nazionale Trofeo Coni. Il tecnico virgiliano ha selezionato Lorenzo Cerini, Benedetta Premoli, Gloria Tondini, Giorgia Patelli, Stiven Battaglioli, Manuel Darra e Paola Nako. Nella prima fase del torneo si sono imposti per 10-4 sulla Toscana 10-0 sulla Sardegna. Il loro cammino è proseguito con il successo sul Veneto per 10-3, mentre nella semifinale hanno avuto la meglio 10-0 sull’Emilia Romagna. In finale il Piemonte ko per 10-3. Il successo ottenuto dalla compagine di Beatini conferma la grande fiducia che il dirigente nazionale Benhur Tondini ha da sempre nelle potenzialità dei settori giovanili.