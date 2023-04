Volley Serie B – Nardi Volta: 3-0 al Castel d’Azzano e play off. Il Porto si riscatta

VOLTA MANTOVANA Missione compiuta per la Nardi Volta. Il sestetto collinare di Fabio Tisci e Nedo Panizza vince lo scontro diretto casalingo con Vivigas Arena Castel d’Azzano e centra la qualificazione matematica ai play off. Un successo netto e limpido, quello conquistato dalla Nardi, che si è imposta 3-0. Non sono mancati i momenti di sofferenza, ma le collinari non hanno mai perso la concentrazione. I primi due set sono stati vinti rispettivamente 25-22 e 25-20, mentre nel terzo Castel d’Azzano ha impegnato severamente Volta, che per imporsi ha dovuto portare il punteggio fino al 28-26. Soddisfatto il presidente Sergio Longhi, che può così godersi l’agognato traguardo: «Finalmente abbiamo la certezza di disputare i play off. È un obiettivo che abbiamo inseguito dalla prima partita e siamo davvero felici di avrerlo raggiunto. Per quanto riguarda la partita con la Vivigas, nei tre set abbiamo sempre dovuto inseguire le veronesi. Ma alla fine l’abbiamo spuntata, pur faticando nel terzo parziale vinto ai vantaggi». L’ultima gara della regular seasono sarà contro Castelfranco Veneto: «Proveremo a rimpinguare il bottino di punti – conclude Longhi – . Ma l’importante ora è prepararsi al meglio per i play off, che con tanto merito ci siamo guadagnati».

Vittoria anche per l’Euromontaggi Porto del neo presidente Stefano Trazzi, che ha chiuso la serie di incontri casalinghi piegando 3-2 l’Aduna Padova. Le virgiliane si sono subito portate sul 2-0 (25-14, 25-21), poi qualche difficoltà che consentiva alle venete di riaprire il match vincendo 21-25 il terzo set. Padova insisteva e col 22-25 del quarto parziale pareggiava i conti. Nel tie break le ospiti andavano 8-7 al cambio campo, ma Porto non si disuniva e acciuffava le padovane, tenendo il vantaggio e chiudendo 15-12.