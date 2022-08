Mountain bike – Alessandro Forni (Chero Group) è il “master” delle ultra marathon

San Benedetto Po Il bikers mantovano Alessandro Forni, portacolori della società Chero Group Team Sfrenati, si conferma tra gli atleti più forti a livello nazionale nella categoria master per quel che concerne la specialità delle ultra marathon.

Dopo la positiva esperienza alla Salzkammergut, gara disputata l’anno scorso in Austria sulla distanza di 210 chilometri, con un dislivello di oltre 7100 metri, nella quale ha ottenuto un eccellente 18° posto assoluto ed è risultato primo degli italiani nella categoria master, il bikers del team di San Benedetto Po ha deciso di proseguire l’attività nell’ambito appunto delle ultra marathon. E domenica scorsa, sempre in Austria, l’atleta residente in Valsugana ha posto in bacheca un brillante 5° posto assoluto nella celebre e partecipatissima Ischgl Ironbike, e ancora una volta è risultato l’italiano meglio piazzato della categoria master. La competizione oltre confine si è svolta su un tracciato di 70 chilometri che presentava un dislivello di oltre 3200 metri. Va inoltre ricordato che nel mese di giugno, Forni ha posto la propria firma sull’albo d’oro della Ortler Bike Marathon di 110 chilometri che si è corsa sul Passo Resia, poco distante dai confini con Svizzera e Austria.