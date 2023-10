Tennis tavolo – Gaia Monfardini avanti al Wtt Feeder di Stoccolma

STOCCOLMA (Sve) Gaia Monfardini, in coppia con John Oyebode, ha superato gli ottavi di finale del doppio misto del Wtt Feeder Stockholm. I due hanno battuto per 3-0 (14-12, 11-5,11-9) i colombiani Santiago Montes e Maria Perdomo e nei quarti saranno opposti oggi ai serbi Dimitrije Levajac e Izabela Lupulesku, teste di serie n. 2. Buone notizie per Gaia anche dal torneo singolare: la portacolori della Brunetti ha infatti superato il primo turno battendo la lussemburghese Tessy Gonderinger per 3-0 (11-7, 11-6, 11-3). Oggi alle 12.55 troverà dall’altra parte della retina la tedesca Wan Yuan (n. 85).