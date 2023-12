Villa Carpaneda in festa tra mercatini e Babbo Natale

Rodigo Giornata di grande festa quella svoltasi mercoledì 20 dicembre al CSS Villa Carpaneda di Rodigo gestito dal Gruppo Gheron.

Al mattino si è tenuto il mercatino di Natale nel parco della struttura con manufatti degli ospiti ed espositori locali di hobbistica.

È intervenuto l’Ente Manifestazioni Rodigo che ha portato tè per tutti.

A seguire, l’arrivo di Babbo Natale che ha ritirato le letterine di “C’è posta per noi 2023” imbucate dai bimbi della Scuola dell’infanzia di Rodigo.

Nel pomeriggio convegno intitolato “Formazione sulla gestione della disfagia in RSA” con assaggi della ditta Nutrisens e brindisi di auguri con tutti i presenti con vin brulè di mele e dolci della tradizione.

Una giornata indimenticabile dal sapore natalizio che ha colpito nel segno scaldando il cuore di grandi e piccini nell’attesa di una delle feste più belle e magiche dell’anno: il Natale.