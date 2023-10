Via da casa per trovare un uomo conosciuto in chat: ritrovata invalida

MANTOVA Era sparita da casa lo scorso 25 settembre; l’hanno ritrovata a un migliaio di chilometri di distanza insieme a un uomo che aveva conosciuto in una chat su internet. La protagonista di questa vicenda non è un’adolescente che ha fatto la classica “fuitina” per andare a trovare un ragazzo, ma una donna di 41 anni di Mantova che è stata rintracciata in stato confusionale in Salento, per la precisione a Cutrofiano, un paese in provincia di Lecce che dista poco meno di mille chilometri dalla nostra città. Le insidie della rete non riguardano certo solo i minorenni ma spesso anche gli adulti. In questo caso la protagonista è affetta da un disturbo ossessivo-compulsivo, ciò che la rende particolarmente fragile e a rischio. La 41enne aveva abbandonato la sua abitazione dove vive con i propri genitori, nominati suoi tutori, lo scorso 25 settembre, senza dare più notizie di sé. Dopo la denuncia della sua scomparsa erano partite le ricerche e le indagini, condotte dalla Polizia di Stato, che avevano portato alla geolocalizzazione nella zona di Cutrofiano del cellulare della donna. Gli agenti di polizia del commissariato di Galatina, competenti territorialmente, venivano avvisati dai colleghi di Mantova e pertanto, si mettevano alla ricerca della scomparsa e nella mattinata dello scorso 30 settembre la rintracciavano in compagnia di un uomo conosciuto alcuni mesi prima su internet. La donna, in evidente stato confusionale, veniva soccorsa, messa in sicurezza e affidata ai controlli medici. In attesa dell’arrivo dei genitori a Galatina, a quali la 41enne è stata riaffidata, i poliziotti hanno accolto la donna nei propri uffici, assistendola in ogni sua necessità, anche con l’ausilio di personale dei servizi sociali del comune salentino. Non risulta che siano stati presi provvedimenti nei confronti dell’uomo con cui avrebbe passato i cinque giorni di fuga da Mantova; la 41enne era sì in stato confusionale ma non avrebbe subito lesioni, né risulta almeno per ora che sia stata adescata da questo uomo che aveva conosciuto in una chat nei mesi scorsi e con il quale avrebbe mantenuto i contatti fino a decidere di fare quasi mille chilometri per incontrarlo.