Volley Serie A3 – Gola: “Supercoppa e spareggio per l’A2: il Gabbiano se la gioca su tutti i fronti”

MANTOVA Il Gabbiano continua a volare alto e a far sognare società e tifosi, in vista di un finale di stagione ancora da scrivere. Dopo la conquista della Final Four di Coppa Italia, è arrivata anche la possibilità di giocarsi la prima di due chance per salire in A2, nello spareggio con Macerata (7-14 aprile ed eventuale “bella” il 21 in casa). Il tutto dopo aver dominato il Girone Bianco nel primo campionato di A3 della sua storia. Prima, sabato 30 marzo, nel weekend di Pasqua, la Supercoppa di A3 con un po’ di rimpianto per non averla potuta vedere a Mantova come era da calendario. Si giocherà a Palmi per inversione di campo e Gola e compagni sfideranno la formazione locale che ha vinto la Coppa Italia. Un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato e con tanta adrenalina. La vittoria di San Donà ha allargato il divario con i veneti a 11 punti prima dell’ultima sfida con Bologna di domenica prossima. Un dominio assoluto confermato dal 3-0 contro la seconda formazione del Girone Bianco. Della partita in Veneto e delle prospettive future parla il capitano Edoardo Gola: «Il primo posto era già certificato e non era una gara fondamentale per la classifica. Era comunque un test importante in vista del finale di stagione. Le vittorie con Belluno e San Donà ci hanno fatto tornare la squadra di tutto un campionato. Le sconfitte con Motta, formazione molto in forma, e con Fano nella semifinale di Coppa Italia, non hanno minato le nostre certezze e siamo tornati a giocare la nostra pallavolo. La reazione c’è stata. Non eravamo in crisi: lo abbiamo dimostrato». Il capitano biancazzurro traccia un bilancio relativo alla stagione regolare: «Super positivo. E la classifica parla chiaro. Abbiamo 11 punti sulla seconda e un cammino davvero fin qui da incorniciare. All’inizio era difficile poterlo pensare, ma strada facendo abbiamo capito che potevamo competere con tutte le formazioni e lo abbiamo dimostrato, fino a giocarci la Coppa Italia e ad arrivare in finale in Supercoppa con Palmi e allo spareggio per l’A2 con Macerata. Ci aspettano due squadre toste. Palmi giocherà in casa e Macerata è stata costruita per salire di categoria. Ma le affronteremo con la consapevolezza che abbiamo tutto da guadagnare e che ci giochiamo davvero qualcosa di grande. Ci serve il sostegno dei nostri tifosi con Macerata dopo che Mantova è tornata a giocare ad alti livelli. I tifosi sono aumentati, si divertono e li aspettiamo il 7 per la gara in casa con i marchigiani. Siamo arrivati fin qui con tanto entusiasmo e la voglia di allenarci in palestra. Ci stimiamo, ci rispettiamo e la perseveranza del gruppo ci ha accompagnato fin qui. Vincere aiuta a vincere e la qualità non ci manca».