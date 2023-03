Aggredisce i carabinieri per evitare una segnalazione per droga ma guadagna un arresto

MEDOLE Fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, reagisce malissimo e finisce per prendere a calci e pugni i due carabinieri che stavano operando il controllo. Motivo di tanta ostilità verso i militari erano pochi grammi di cocaina che l’uomo aveva in tasca e che gli sarebbero costati non più di una segnalazione alla prefettura. Invece il 30enne è stato arrestato e ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto. L’episodio si è verificato a Medole nella notte tra venerdì e ieri, quando appunto i militari lo hanno fermato in auto e gli hanno chiesto patente e documenti. Alla loro richiesta però il soggetto ha reagito appunto in malo modo con insulti, calci e pugni. Alla fine, dopo essere stato ricondotto alla ragione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, ieri mattina in Tribunale la convalida dell’arresto.