Angelo Pisani “Scomodo” al Teatro Sociale

Mantova “Scomodo. Vite di uomini, mariti e padri” è il nuovo spettacolo di Angelo Pisani e va in scena il 5 maggio, alle ore 21 al Teatro Sociale di Mantova per la rassegna Mantova Live Theatre, a cura di Shining Production.

Lo spettacolo racconta in chiave comica la vita di un uomo, di un marito e di un padre, alle prese con l’universo femminile. È scritto da Angelo Raffaele Pisani e Luciano Federico, per la regia di In scena Angelo Raffaele Pisani. Chi ha aggiunto la “S” davanti alla parola “Scomodo” trasformandola in “Scomodo”? Come chi? La donna. E l’uomo cos’ha detto? Ma cosa deve dire, poveretto! La donna agisce, l’uomo si adegua.

Ogni tanto tenta di ribellarsi per far credere agli altri che il suo parere conti all’interno della famiglia, con frasi del tipo “mi confronto con lei e poi ti dico” oppure “io e lei abbiamo deciso di fare un figlio”. Ma cosa hai deciso! lei lo ha deciso e tu hai preso la crocchetta e sei andato a cuccia.

E se questo prova a far presente che la situazione non gli sta bene, ecco sbucare dalla camera una figlia (di 12 anni nel mio caso), pronta ad aggiungere altre tonnellate alla scomodità.

A te, uomo, marito e padre, non rimane che abbassare la testa e cercare la complicità dei tuoi amici i quali sono sempre pronti ad incoraggiarti con frasi del tipo: “E non hai ancora visto niente!”.

Un racconto spettacolo brillante, divertente, le cui conseguenze saranno tragiche, ma alla fine lui arriverà alla conclusione che ha scelto di stare Scomdo, che è Comodo solo quando è Scomodo e che non vorrebbe altra vita all’infuori di quella che vive accanto alle sue donne, che ama alla follia!

L’appuntamento al Sociale di Mantova era stato originariamente previsto per l’11 di marzo, subendo una riprogrammazione al prossimo 5 maggio a causa di sopraggiunti impegni televisivi dell’artista. I biglietti acquistati per la data precedente rimangono validi per la nuova data. Inizio spettacolo: ore 21, si potrà accedere al foyer a partire dalle 20.

Biglietti disponibili nei circuiti Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Sociale di Mantova martedì e sabato: 10-13 // giovedì: 16-19 . Telefono 0376/1590869. Prezzi: platea euro 30 loggia euro 25 loggione euro 20. Inizio spettacolo: ore 21. Evento a cura di Shining Production