Minoranza all’attacco sulle misure in aiuto ai cittadini

CASTEL GOFFREDO È scontro tra la maggioranza e la minoranza sulle misure adottate dall’amministrazione comunale in aiuto ai cittadini e alle attività economiche dopo l’emergenza sanitaria. Viene invece approvato all’unanimità il sostanzioso aumento delle sanzioni per chi abbandona rifiuti o, comunque, per chi non segue in modo corretto la raccolta.

Queste le nuove sanzioni. Il deposito rifiuti ai piedi dei bidoni passa da 50 euro al minimo di 100 euro (massimo mille); il conferimento con modalità diverse da quanto previsto dal regolamento passa da 50 euro a un minimo di 100 con massimo mille euro; l’utilizzo delle isole ecologiche per depositare rifiuti prodotti in un altro comune passa da 50 a un minimo di 250 con massimo 2mila e 500 euro; l’utilizzo delle isole ecologiche da parte di cittadini o ditte con residenza o sede in altro comune passa da 500 euro ad un minimo di 250 con massimo 2mila e 500 euro; l’utilizzo dei cestini stradali per il deposito di rifiuti domestici o aziendali passa da 250 euro ad una sanzione che vede come minimo 100 euro e massimo mille euro; l’abbandono di rifiuti al suolo rimane invariato: da un minimo di 500 a massimo 5mila euro; la combustione dei rifiuti passa da 500 euro ad un minimo di 500 e massimo 5mila euro.

La sanzione di 25 euro per chi lascia i bidoni fuori casa o fuori azienda dopo le 16 del giorno di ritiro è invece stata cancellata. «Raccomandiamo però al Comune – dice il capogruppo di minoranza Davide Ploia – di tenere monitorata la situazione: non vorremmo che qualcuno con poco senso civico lasciasse i bidoni all’esterno vita natural durante».

Sugli aiuti la minoranza avrebbe preferito che la maggioranza avesse previsto di tenere in serbo per i prossimi mesi denaro che invece è ora destinato a opere pubbliche.

Infine da parte della minoranza la richiesta di ricordare Domenico Bonora, sindaco del boom economico castellano dal 1975 al 1990 scomparso causa Covid lo scorso marzo all’età di 87 anni.