L’ospedale predispone zone a rischio Covid graduale

MANTOVA Aree ad alto, medio e basso rischio Covid negli ospedali. È questo il prossimo obiettivo organizzativo al quale le ASST lombarde stanno puntando, nell’ottica di una graduale riapertura dell’attività che sarà condivisa con l’Unità di crisi regionale. Nei prossimi giorni saranno avviati tavoli di confronto con la direzione sanitaria e le direzioni di presidio dell’ASST di Mantova per pianificare i lavori.

In particolare, sarà necessario prevedere la realizzazione di zone per l’accoglienza di pazienti a bassa probabilità di coronavirus, da considerare come aree filtro, aree cosiddette ‘grigie’, per il successivo smistamento dei pazienti nei reparti Covid o nelle linee pulite.

Con riferimento ai presidi di protezione individuale, su indicazione di Regione Lombardia sarà inoltre elaborato un documento per riclassificare i reparti Covid secondo tre scenari espositivi caratterizzati da procedure che generano aerosol o droplet: reparti ad alta, media e bassa intensità di cura.