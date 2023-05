Al bar o in giro anziché lavorare, furbetto del cartellino a giudizio

MANTOVA Di concerto con un altro collega, anch’egli mandato a processo ma giudicato con rito abbreviato, sarebbe venuto meno ai propri impegni e obblighi professionali assentandosi in modo reiterato dal posto di lavoro. Circa le ipotesi di peculato e truffa, nel 2021, era finito sul banco degli imputati, innanzi al collegio dei giudici, un operaio alle dipendenze dell’ufficio tecnico del Comune di Castiglione delle Stiviere. Una vicenda, quella ascrittagli, risalente al periodo aprile-settembre 2018 quando a seguito di un esposto erano scattati gli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza.

In sostanza, tali dipendenti “infedeli”, in maniera continuata, una volta timbrato il cartellino al magazzino comunale nella frazione di Grole, al confine con Solferino, anziché svolgere le proprie mansioni si sarebbero recati chi al bar, chi in paese per svolgere commissioni personali anche con i mezzi di lavoro di proprietà del Comune.

Questo non per qualche minuto ma bensì per ore nel corso della medesima mattinata. Più di una volta inoltre sarebbero stati individuati al bar. Il caso prese le mosse ancora alla fine del 2017, quando alla tenenza della guardia di finanza di Castiglione delle Stiviere arrivò un esposto secondo il quale uno di detti “furbetti del cartellino”, l’attuale accusato, avrebbe più volte usato una delle auto dell’ufficio tecnico, invece che per lavoro, per motivi personali. L’esposto di allora faceva riferimento ai soli due soggetti. Le indagini partirono poco dopo e, nel corso degli accertamenti, tra pedinamenti e rilievi fotografici, i finanzieri scoprirono come la vicenda coinvolgesse altresì altri sette operai del settore tecnico, a quanto pare poi solo indagati. Ieri mattina, è quindi proseguita l’istruttoria dibattimentale del processo a lui instaurato. Chiamato a testimoniare, oltre ai militari delle Fiamme Gialle e ad altri colleghi di lavoro dell’imputato, anche il sindaco di Castiglione Enrico Volpi, con l’ente locale aloisiano costituitosi quale parte civile. Prossima udienza il 30 ottobre. (loren)