ASOLA Momenti di autentico terrore ieri pomeriggio in un’abitazione di Asola: un bambino di 18 mesi è infatti caduto nella piscina dell’abitazione e ha rischiato di annegare, in extremis i genitori sono riusciti a recuperarlo allertando immediatamente i soccorsi che, dopo una serie di cure praticate sul posto hanno deciso per il ricovero del piccolo, tramite eliambulanza, agli Spedali Civili di Brescia.