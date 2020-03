Coronavirus, il gesto del Lions Club Ducale: donati 6mila euro al Carlo Poma

MANTOVA – Per fornire un aiuto concreto di fronte alla drammatica situazione che stiamo vivendo, il Lions Club Mantova Ducale, presieduto da Nicola Sodano, ha devoluto 6mila euro a favore dell’ospedale Carlo Poma. Il contributo servirà per sostenere il progetto “Un sorriso dietro la mascherina”. «Un modo per manifestare apprezzamento e stima verso tutto il personale sanitario mantovano così duramente impegnato sul fronte della lotta al Coronavirus – spiega l’ex sindaco di Mantova, Sodano -. Un piccolo gesto, ma fatto davvero con il cuore, perchè mai potremmo ringraziare abbastanza medici, infermirei e tutti quegli operatori che con i loro sforzi stanno salvando tante vite umane, in alcuni casi, purtroppo, a scapito della loro». Un’iniziativa lodevole che sottolinea anche l’impegno del Lions Club Mantova Ducale davanti a quest’emergenza globale. (m.v.)