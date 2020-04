Pagamento Affitti e emergenza coronavirus: sostegno a persone famiglie in difficoltà

MANTOVA La CGIL e il SUNIA di Mantova chiedono a tutti i Comuni di dare con urgenza risposta e sostegno a tutte le persone e le famiglie che con l’emergenza sanitaria rischiano di non poter pagare l’affitto.

L’impatto devastante sul lavoro e sulle situazioni già precarie potrebbe dare il via a una stagione di sfratti per morosità, portando migliaia di famiglie in emergenza abitativa.

Il provvedimento di sospensione del pagamento dei mutui, prevista dal “”Cura Italia, è una misura sicuramente importante ma non copre i bisogni degli inquilini, soprattutto di quelli negli alloggi pubblici.

Con la DGR di Regione Lombardia del 23/03/2020 fortunatamente si prevede la proroga della misura Morosità Incolpevole con sfratto, stanziando al Comune di Mantova l’importo pari a € 301.041,73 da utilizzare entro il 31/12/2021. Gli altri comuni interessati dal finanziamento sono Borgo Virgilio, Porto Mantovano, Medole e Castiglione delle Stiviere. In ogni caso tutti i Comuni dovrebbero provvedere ad aumentare il Fondo sostegno affitti, se già previsto in bilancio, o introdurlo per prevenire eventuali domande di aiuto.

La richiesta del sindacato è anche quella di sospendere le procedure di sfratto in quanto costituirebbero, oltre che un modo per infierire su situazioni già molto pesanti, una evidente contraddizione al messaggio che ci viene ripetuto costantemente: restare a casa.

Anche gli inquilini degli alloggi ALER (che resterà chiuso fino al 15 aprile) potrebbero avere difficoltà nel pagamento degli affitti, anche perché in buona parte sono anziani e non utilizzano forme di pagamento online.

Particolarmente critica la condizione degli studenti universitari fuori sede, per i quali bisogna prevedere l’esonero dal pagamento dei canoni di locazione