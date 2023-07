Tamburello serie A – Il Solferino fa visita al Fontigo. E’ derby Guidizzolo-Ceresara

Mantova Sesta giornata di ritorno per la massima serie e ultima notturna. Ci sarà poi la sosta che vedrà la disputa a fine luglio delle finali dei Campionati Italiani Giovanili in provincia di Mantova, della Coppa Italia dal 5 al 13 agosto a Segno, in provincia di Trento, della Coppa dell’Amicizia giovanile Italia-Francia a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona e delle finali di Tambeach sulla riviera romagnola. Turno sulla carta favorevole alle prime cinque in graduatoria, con la capolista Castellaro che non dovrebbe avere problemi a confermare i cinque punti di vantaggio sul Guidizzolo nella trasferta a Bardolino. Secondi della classe chiamati ai tre punti nel derby casalingo contro il Ceresara. Per il trio in lotta per il terzo posto, agevole per l’Arcene il match a San Paolo d’Argon contro il fanalino di coda Sabbionara, così come favorita la Cavrianese in casa opposta al Sommacampagna. Chiude sempre oggi pomeriggio il Solferino che cercherà la vittoria in casa del Fontigo. Turno di riposo per il Castiglione.

Serie B – Sesto turno di ritorno anche per la serie cadetta con la prima della classe Segno impegnata in notturna sull’ostico campo di Cereta. Sempre oggi, pochi problemi per il Dossena in casa contro il Valle San Felice, mentre più equilibrata si presenta la sfida Tuenno-Palazzolo. Domani non dovrebbe avere difficoltà la seconda forza Valgatara, distante una lunghezza dal Segno, nello scontro con il Malavicina e identico discorso per il Castelli Calepio, terzo, nella visita all’ultima della classe Besenello. A riposo il Rallo.

Serie A femminile – Lotta aperta per la terza e quarta piazza. Definite le prime due posizioni domenica scorsa, con la Tigliolese ad imporsi nel big match con il Ceresara, penultima giornata per la massima serie femminile con le astigiane che partono con tutti i favori del pronostico in casa del Cereta. Favorito anche il Ceresara in trasferta a Segno, mentre battaglia aperta tra San Paolo d’Argon e Faedo, in lotta assieme al Segno per la terza e quarta piazza, che vale la qualificazione alle semifinali dei play off. Turno di riposo per la Cavrianese.

Serie B femminile – Gare di andata dei quarti di finale nella serie cadetta con incontri incrociati tra le prime quattro dei gironi e prima gara in casa della squadra peggio classificata. Trasferta a Piea per la prima classificata del girone A Aldeno, con la seconda Cavrianese impegnata invece a Capriano del Colle. La dominatrice del girone B Castell’Alfero se la vedrà con la veronese Monte, mentre la seconda Ciserano sarà opposta nel match più interessante al Valgatara. Gare di ritorno fissate per il prossimo 27 agosto.