MANTOA La notizia, purtroppo, è rimbalzata in Italia in tutta la sua tragicità dopo giorni di grande apprensione e incertezza per i familiari. Una 79enne di Gazoldo degli Ippoliti, infatti, risultata positiva al Covid-19 durante un soggiorno di vacanza a Marsa Alam assieme ad altri pensionati, è purtroppo deceduta, a seguito di non meglio precisate complicazioni cliniche.