Castel Goffredo, via libera ai lavori del campo di calcio comunale

CASTEL GOFFREDO – L’amministrazione del sindaco Achille Prignaca intende potenziare il campo di calcio del Centro Sportivo Comunale “don Aldo Moratti” con la realizzazione dei lavori di ampliamento degli spogliatoi esistenti.

La giunta ha per questo approvato il progetto che prevede una spesa di 340mila euro, finanziata per 30mila euro con risorse provenienti dagli oneri di urbanizzazione e per la restante parte di 310mila euro mediante mutuo a tasso zero con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il Comune è proprietario, infatti, del centro sportivo di via Puccini, nel quale sono presenti impianti dedicati alle discipline del calcio, dell’atletica, del tennis, delle bocce e del tennistavolo. Nel 2018 sono stati ultimati i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente per il calcio e l’atletica, che hanno riguardato la realizzazione del nuovo campo in erba sintetica e la riqualificazione dell’illuminazione esterna con nuovi apparecchi a led. Gli annessi spogliatoi esistenti non sono stati, però, oggetto d’intervento in attesa del reperimento di ulteriori fondi necessari alla loro riqualificazione. Nel frattempo la realizzazione del nuovo campo da calcio in sintetico ha consentito un maggiore utilizzo dello stesso, soprattutto nelle ore serali, con un notevole incremento di atleti che frequentano il centro sportivo in un costante turn-over. Nell’intento di proseguire con l’opera di valorizzazione e riqualificazione della struttura, l’amministrazione comunale del sindaco Achille Prignaca ha valutato la possibilità di ampliare gli spogliatoi esistenti mediante la realizzazione di un nuovo blocco che permetterebbe la continuità delle attività organizzate tutto il tempo dell’anno e garantirebbe servizi adeguati all’aumentata fruizione dell’impianto sportivo.

Il nuovo spogliatoio potrà garantire la realizzazione di una nuova centrale termica adeguata a sostenere i fabbisogni di entrambi gli spogliatoi, quello esistente e il nuovo, e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili mediante l’installazione di pannelli solari e pannelli fotovoltaici a sostegno di una pompa di calore, in gran parte dedicata alla produzione di acqua calda. Il nuovo spogliatoio risolverà inoltre alcune carenze di spazi dell’impianto esistente, spazi richiesti dal Coni e dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’omologazione dei campi. Nell’importo dei lavori sono inoltre previste le somme necessarie alla sistemazione degli accessi dall’esterno, degli spazi antistanti l’ingresso principale e degli allacciamenti ai sottoservizi di acqua, fognatura, gas, energia elettrica.