Rugby Top 12 – Im Exchange Viadana beffato nel finale dai Medicei

VIADANA Sconfitta amara quella patita dall’Im Exchange Viadana, che vede I Medicei condurre per tutta la durata del confronto e gioire al termine (14-19). Negli ultimi istanti della sfida i padroni di casa passano in vantaggio, ma poi subiscono il ritorno beffardo dei gigliati che sbancano lo Zaffanella lasciando ai mantovani solo un punto di bonus difensivo. Il primo tempo inizia con i ragazzi allenati da coach Jimenez premere sull’acceleratore e cercare di logorare la linea Maginot impostata dal tecnico dei fiorentini, Pasquale Presutti. Le varie incursioni in veste di ball carrier dei due piloni viadanesi si infrangono spesso contro le maglie fittissime della difesa medicea. Come se non bastasse una delle principali fonti di gioco, la touche, non funziona e molti possessi vengono regalati agli avversati. I Medicei adottano un piano di gioco lineare che sfrutta l’utilizzo massiccio del gioco al piede per rispedire Viadana nella propria metà campo ed alleggerire la pressione. Nella parte centrale di tempo i toscani vanno a segno e scavano un solco importante con i sigilli di Tuculet ed il capitano Rodwell, due spine nel fianco per tutta la durata della partita. Viadana sembra non avere la forza per risalire la china e invece, sospinta dal pubblico e dall’orgoglio trova la marcatura in chiusura di tempo con una bella combinazione tra Apperley e Ceballos che premia la corsa all’ala di Souare che sigla. Il secondo tempo riparte con i padroni di casa rinvigoriti tanto da sembrare padroni del confronto. Il baricentro si sposta nettamente nella metà campo toscana, ma nonostante le molte fasi statiche nei ventidue avversari i punti tardano ad arrivare, un po’ per imprecisione dei gialloneri, ma anche per la difesa stoica da parte de I Medicei. Al 76’, dopo molte fasi di gioco logoranti, capitan Denti, tra i migliori dei suoi, marca la meta del sorpasso e quando tutto sembra volgere a favore dei mantovani arriva la meta a due minuti dal termine di Boccardo che chiude la contesa a favore dei gigliati. Il terza centro Casado è uscito dal campo malconcio per un colpo al ginocchio sinistro, saranno da verificare le sue condizioni.

Alessandro Soragna