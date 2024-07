Alcol, droga e maltrattamenti. I carabinieri denunciano, ritirano patenti e arrestano 27enne

MANTOVA I Carabinieri del Comando Compagnia di Mantova dal 12 al 15 luglio hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio, finalizzato alla prevenzione del fenomeno della “MOVIDA SELVAGGIA” e del consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, con particolare riguardo ai locali ed ai parchi pubblici frequentati da giovani ed adolescenti.

I risultati del servizio sono: il sequestro di 0,15 gr di cocaina, 16,00 gr di hashish e 9 sigarette artigianali contenenti marijuana, una denuncia per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, 2 denunce per guida in stato d’ebbrezza alcolica, 1 denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e infine 7 persone tra cui un minorenne, segnalate alla prefettura di Mantova per uso di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dello stesso servizio in Roverbella, una pattuglia si sganciava su richiesta pervenuta al 112, procedendo poi all’arresto per maltrattamenti in famiglia di un italiano del 1997.

Sono stati controllati anche numerosi esercizi pubblici senza accertare violazioni, al fine di far rispettare le previste normative riguardanti la somministrazione delle bevande alcoliche, soprattutto ai minori degli anni 18, e di identificarne gli avventori.