Tamburello serie C/D – Cala il sipario sul campionato. Per le finali, Castellaro va allo spareggio sabato col Capriano

Mantova Cala il sipario sul campionato di serie C e D open per quel che concerne il girone mantovano. Le gare che si sono disputate sabato, per l’ultima giornata del girone di ritorno, sono state un semplice proforma, in quanto una settimana fa vi sono stati i verdetti decisivi: Ceresara campione provinciale in serie D e Malavicina campione provinciale in serie C, mentre per la qualificazione come quarta squadra lombarda, alle finali nazionali di C, il Castellaro dovrà vedersela con il Capriano del Colle (Bs) nello spareggio che si giocherà sabato sullo sferisterio di Borgo Satollo (Bs). Ora passiamo in rassegna le sfide finali. La capolista Ceresara è uscita indenne dalla trasferta di Goito; contro la Sordelliana, il quintetto del presidente Fabrizio Pezzini ha messo a segno un netto 2-0. Per quel che concerne il derby in famiglia, il Cereta Caem ha avuto la meglio del Cereta Tomasi per 2-0 (6-5, 6-4). Una sfida, quella proposta dagli atleti del presidente Luigi Bertagna, molto avvincente. Vittoria interna per il Pozzolo che ha piegato un coriaceo Medole per 2-0 (6-2, 6-4). Infine la sfida tra il Malavicina, seconda in classifica, con il Castellaro si è conclusa, dopo scambi spettacolari ed entusiasmanti, con il successo dei padroni di casa per 2-0 (6-4, 6-5). La classifica finale del girone mantovano è quindi la seguente: Ceresara 39, Malavicina 33, Pozzolo 28, Castellaro 21, Sordelliana 17, Medole 13, Cereta Caem 11, Cereta Tomasi 6. (b)