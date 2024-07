Basket – Il Viadana conferma 4 atleti e resta in attesa del ripescaggio in C

Viadana Dopo la conferma di Davide Flisi come capo allenatore, il presidente del Viadana Massimo Pizzetti annuncia che Alessia Bonaccorsi entra a far parte dello staff tecnico del settore minibasket, mentre Michael Rossi dovrebbe assumere l’incarico di preparatore atletico. Già detto nei giorni scorsi di Fabio Pozzi, che coprirà il ruolo d responsabile del settore giovanile, primo allenatore Under 15 e primo assistente della prima squadra. Nel frattempo la società rivierasca sta aspettando novità dal Crl. Oggi dovrebbe essere la giornata giusta per avere notizia del ripescaggio in C Unica, del quale il club aveva fatto richiesta, dopo aver chiuso la stagione con la mesta retrocessione in Divisione Regionale Uno a seguito del 3-2 ai play out a Vigevano. Per la prossima annata sono stati confermati nel roster le guardie Davide Cacciavillani e Simone Ceron, l’ala piccola Alessandro Gardani e il centro Filippo Martelli. Salutano invece il Viadana Andrea Usai, Carlos Altamirano Falco, Mirco Cacciatori e Santiago Corona.