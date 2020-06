La Banda cittadina inaugura “Mantova Estate 2020”

MANTOVA Un silenzio d’ordinanza in una piazza composta per ricordare le vittime della pandemia, e l’inno di Mameli per chiudere in bellezza il saluto dato all’incipiente estate virgiliana da parte della Banda Città di Mantova: una ventina di elementi diretti dal maestro Alessio Artoni che ieri ha catalizzato in piazza Sordello l’attenzione e gli applausi dei passanti (ancora pochi invero nella città ferita dal covid-19). A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore alla viabilità Iacopo Rebecchi, portatore di un messaggio di speranza per una città che ha sofferto e che vuole risollevarsi nell’estate con numerosi eventi.

Sono 350 infatti gli appuntamenti di “Mantova estate” programmati per animare strade e cittadini che hanno sofferto il lockdown. Eventi, come sottolinea Rebecchi, che non potranno essere giocoforza quelli di sempre, e che dovranno tutti attenersi alle ormai usuali condizioni di sicurezza per tutti coloro che vi prenderanno parte.