Aspef, Palazzi inserisce Filippo Genovesi e Paolo Gnasso

MANTOVA Il Sindaco Mattia Palazzi ha firmato il decreto di nomina dei 5 membri componenti il consiglio di amministrazione dell’Aspef, l’azienda speciale del Comune di Mantova per la promozione e la gestione dei servizi alla persona e alla famiglia.

In un momento così difficile, specialmente per le Rsa che hanno subito contraccolpi pesanti a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, la scelta del Sindaco Palazzi è stata quella di valorizzare l’esperienza preziosa fatta in questi anni con la riconferma nel consiglio di tre membri, Vinicio Fiorani, Monica Martelli e Lucia Salemi, ma anche di inserire due nuove figure come l’avvocato Filippo Genovesi, classe 1973, che ricoprirà il ruolo di Presidente, e il farmacista Paolo Gnasso, classe 1985, laureato in farmacia e in biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione.