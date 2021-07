Brisbane ospiterà i Giochi Olimpici estivi del 2032

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – I Giochi Olimpici estivi del 2032 si svolgeranno a Brisbane. Lo ha deciso l’Assemblea del Comitato olimpico internazionale riunita a Tokyo. Brisbane2032 sarà la 35a Olimpiade: i Giochi torneranno in Australia dopo l’edizione del 2000 a Sydney. I membri del Cio hanno votato nel corso della 138a sessione in programma a Tokyo, a due giorni dal via delle Olimpiadi giapponesi, dopo mesi di discussioni dettagliate avviate a fine febbraio con la città australiana per un progetto ritenuto affidabile per varie ragioni: dal concetto avanzato dei Giochi al masterplan delle possibili sedi, dall’alto livello di esperienza nell’organizzare eventi sportivi internazionali alle favorevoli condizioni climatiche australiane nei mesi di luglio e agosto, dalla bontà delle infrastrutture e degli hotel fino al forte supporto delle istituzioni e dell’opinione pubblica. “Il progetto Brisbane 2032 è totalmente conforme all’Agenda 2020 e alle nuove raccomandazioni dell’Agenda 2020+5 – aveva già spiegato il presidente del Cio Thomas Bach – Brisbane propone Giochi sostenibili in linea con una strategia a lungo termine utilizzando principalmente sedi esistenti e temporanee”.

