Baschieri, stop al consumo di alcol in luoghi pubblici

MANTOVA Piazza Cavallotti, giardini Valentini, Nuvolari e del Lungorio, e ancora via Giustiziati, piazza 80° Fanteria, piazza Virgiliana e Bertazzolo. Sono le zone calde del centro cittadino per il consumo di alcolici, dove i residenti hanno formato dei comitati che a più riprese hanno chiesto all’amministrazione comunale di farsi carico delle problematiche legate alla presenza di ubriachi; richieste che non hanno trovato il riscontro che meritano, sottolinea il capogruppo consiliare di Forza Italia Pierluigi Baschieri, che oggi inoltrerà al Comune di Mantova e all’assessore alla Polizia locale, Iacopo Rebecchi, la “raccomandazione” di vietare il consumo di alcool in parchi e luoghi pubblici. “Non è una novità in questa città vedere soggetti che consumano tranquillamente e smodatamente alcool in strade, piazze e parchi pubblici disinteressandosi sia delle forze dell’ordine sia dei cittadini – sottolinea Baschieri -. L’abuso di alcool è una piaga per le nuove generazioni, inoltre per le vie del centro si vedono bottiglie, vetri e rifiuti abbandonati, oltre ad atteggiamenti non più sopportabili. La limitazione all’abuso di alcool in spazi aperti è una tutela per i residenti, spesso vittime di comportamenti sgradevoli da parte di persone in ubriachezza molesta. In questa città servono regole ferre che riguardano il consumo, la somministrazione, la vendita al dettaglio di bevande alcoliche. L’obiettivo è una ordinanza sindacale da introdurre nel regolamento della sicurezza urbana che preveda l’impossibilità di consumare alcolici in aree pubbliche tranne bar, locali e loro dehors e plateatici con sanzioni per i trasgressori e l’attivazione dei daspo urbani. Mantova – conclude Baschieri – deve seguire l’esempio di altri capoluoghi che hanno già applicato queste limitazioni, come Roma, Bergamo, Forli , Verona, Padova, Venezia”.