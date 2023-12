Tutto pronto per l’edizione invernale del Festival dei Colli Morenici

MANTOVA Dopo il grande successo della scorsa rassegna estiva del Festival dei Colli Morenici (che ha visto un ricco e variegato cartellone composto da 12 seguitissimi eventi realizzati in splendide locations della provincia di Mantova, Verona e Brescia), si riparte con l’edizione invernale del Festival dei Colli Morenici 2023-24, sotto la direzione artistica di Nicola Ferraresi.

Il primo appuntamento si terrà sabato alle ore 20:45 presso la palestra comunale di Ponti sul Mincio, con il “Concerto di Natale” a cura del “Sestetto dei Colli Morenici” con un repertorio che spazia da brani del ‘700 fino ad arrivare alla musica per film e alcuni brani tradizionali natalizi.

La rassegna di concerti proseguirà con altri cinque appuntamenti con programmi ogni volta diversi, realizzati in orario serale ma anche pomeridiano all’interno di alcune Chiese, Ville e palestre adibite a sale da concerto: 30 dicembre ore 20:45 a Monzambano presso la Chiesa di San Michele – “Concerto di Natale” con Orchestra dei Colli Morenici e Corali “G. Pagliari di Rivalta s/M” e “SS Pietro e Paolo di Mozzecane”. Il 14 gennaio ore 18:30 a Medole presso la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria – “Preghiere nell’opera lirica”, con Orchestra dei Colli Morenici, “Coro Vallongina” di Fiorenzuola d’Arda e Soprano Anna Consolaro. Il 4 febbraio alle 17 a Solferino presso la Chiesa di San Nicola – “Concerto di Musica Sacra” realizzato dall’Orchestra dei Colli Morenici. Il 18 marzo ore 20:45 a Pozzolengo presso la palestra comunale – il Sestetto dei Colli Morenici proporrà un viaggio nei secoli tra danze, opera e musica da film. Il 23 marzo ore 17 a Rodigo presso Villa Balestra – Orchestra dei Colli Morenici proporrà il “Concerto di Primavera”. Tutti i concerti sono curati e realizzati dall’Orchestra dei Colli Morenici, realtà di professionisti principalmente mantovani, attiva sul territorio dal 2006, e con alle spalle più di 1000 eventi realizzati in alcuni dei più importanti teatri del nord Italia. Gli eventi, come di consueto, sono sostenuti dall’Associazione Accademia dei Colli Morenici APS e dai comuni aderenti, e sono proposti ad ingresso gratuito per il pubblico per incentivare la divulgazione della cultura musicale rendendola fruibile a tutti. Info: orchestradeicollimorenici@gmail.com; i dettagli e gli aggiornamenti relativi ai singoli eventi verranno pubblicati sui canali Facebook e Instagram di Festival dei Colli Morenici e di Orchestra dei Colli Morenici.