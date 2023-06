Parco Valentini: lavori “urgenti” ma non “prioritari”

MANTOVA A distanza di oltre 13 anni non vede una risposta il cartello dei lavori attesi ai giardini di Parco Valentini, dove il cartello di gerenza per la costruzione di un “cantiere didattico” vede ancora la firma dell’assessore Benedetta Graziano (giunta Brioni), e dove le mura che cingono il parco dal lato di via Viani versano in condizioni fatiscenti.

Su questi temi e con queste argomentazioni si erano fatte avanti in due riprese attraverso mozioni e interrogazioni le rimostranze di Pier Luigi Baschieri (Forza Italia) supportato dalle firme di tutti gli esponenti dell’opposizione consiliare di via Roma.

Ma la risposta resa dagli uffici è stroncante: i lavori ai Valentini sono “urgenti”, ma non “prioritari”. La linea preferenziale è stata data ai progetti datati e con scadenza che attendono il finanziamento del Pnrr. Dei Valentini se ne riparlerà a partire dal 2024.