Casellati “Piano Mattei è cambio di passo per relazioni Italia-Africa”

ROMA (ITALPRESS) – Il Piano Mattei “testimonia la volontà un cambio di passo e di prospettiva nella storia delle relazioni tra Italia e Africa, è un piano che guarda lontano e che immagina una collaborazione di ampio respiro tra il nostro Paese e le nazioni africane coinvolte”. Lo ha detto la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, intervenendo al 5° Summit Ecam, organizzato a Roma dal Gruppo San Donato e GKSD Investment holding. “Questo forum si colloca in un momento speciale per i rapporti tra Italia e Africa, è una preziosa occasione di confronto che ci invita a ragionare su questioni cruciali come la creazione di un futuro sostenibile per il continente africano”. Il summit di oggi “segue di poche ore il vertice Italia-Africa, un ponte per una crescita comune, un evento che può essere considerato una pietra miliare nel percorso di stretta collaborazione che il nostro Paese ha deciso di avviare con l’Africa”, ha ricordato. Per l’Europa, “coltivare le relazioni con i partner africani riveste un’importanza sempre più crescente, perchè negli ultimi anni la centralità del continente africano è emersa con netta evidenza” ed “è necessario che le relazioni bilaterali tra l’Europa e l’Africa siano improntate alla reciprocità”: bisogna “lavorare insieme alle sfide comuni”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).