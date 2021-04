MANTOVA Sono 128 i nuovi casi di Covid registrati oggi in provincia di Mantova, alla vigilia dell’ingresso di tutta la Lombardia in zona arancione dopo un mese in zona rossa. L’incremento maggiore stando ai dati forniti dalla prefettura, è stato registrato a Viadana (+14); a seguire Mantova (+13), Porto Mantovano (+12) e Castiglione delle Stiviere (+11).