Juniores Provinciale – Curtatone show, è una marcia trionfale. Il Porto non molla, goleada del Casaloldo

Mantova Ventiquattresima giornata di campionato che consolida i rapporti di forza all’interno della classifica: vincono tutte le prime sei del girone e va ko il medesimo numero di quelle in fondo. La doppietta di Baccolini, unita ai gol di Serenghi, Belkaid e Faben, mettono in cassaforte i tre punti per il Curtatone che schianta La Cantera per 5-0 e difende i 4 punti di vantaggio in classifica dai continui tentativi di assalto del Porto, che non si fa assolutamente pregare per rimanere in scia e riesce nell’intento grazie al 3-0 ai danni dell’Union Colli Morenici, grazie ai gol di Mele, Gasparini e Bazziga. Non steccano Casaloldo e Rapid, terza e quarta, che hanno battuto rispettivamente il S.Egidio S.Pio X con un netto 7-2 (doppiette di El Haili e Zine, gol di Tairi, Rosu e Gattazzo), e il Sermide per 2-0 firmato da Aiosa e Rosa. Seconda vittoria esterna della giornata è quella per 3-2 della Roverbellese sul campo dell’Atletico Castiglione. Fattore campo a favore per la Ceresarese (2-1 sul Quistello), Moglia (3-1 sulla Mantovana) e River (3-0 sul Segnate).

Nel prossimo turno, sestultimo di campionato, testacoda in casa del Segnate dove il fanalino di coda attende la visita della capolista Curtatone, mentre il Porto andrà sul campo della Cantera in quello che, sulla carta, sarà molto probabilmente un match potenzialmente più impegnativo. Al programma si aggiungono Casaloldo-Atletico Castiglione e Roverbellese-Rapid Olimpia.

RISULTATI

Ceresarese-Quistello 2-1

S.Egidio S.Pio X-Casaloldo 2-7

Curtatone-La Cantera 5-0

Moglia-Mantovana 3-1

Atletico Castiglione-Roverbellese 2-3

River-Segnate 3-0

Rapid Olimpia-Sermide 2-0

Porto-Union Colli Morenici 3-0