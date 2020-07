Rugby Top 12 – La carica di Ceballos: “Viadana, ripartiamo subito alla grande”

VIADANA Ignacio Bernardo Ceballos vestirà per la seconda stagione consecutiva la maglia del Rugby Viadana 1970.

Apertura classe 1993, argentino di Cordoba, Ceballos proviene dallo storico club del Lomas Athletic Club, e vanta diverse convocazioni con i Pumitas argentini e due stagioni nel Top 14 dell’Urba con il Lomas. Arrivato in Italia, ha militato nella Lazio dal 2017 al 2019, anno in cui è passato in giallonero. Atleta vivace, con una propensione al gioco d’attacco. Sicuramente un ragazzo da cui ripartire per la nuova stagione e sui cui la società giallonera punta forte, come già fatto l’anno scorso.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo Alberto Bronzini: «Una delle nostre priorità era quella di riconfermare Ignacio per le sue doti fisiche e tecniche di assoluto valore. E’ un giocatore che oltre a ricoprire il ruolo di apertura, si esprime con ottimi risultati anche nei ruoli di centro. Questa sua duttilità lo rende un giocatore molto importante nell’economia della nostra squadra».

Queste le parole di Ceballos: «In questa seconda stagione a Viadana, l’intenzione è quella di dare il meglio per la squadra e di ripartire nel migliore dei modi dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid. Sono dispiaciuto per l’assenza di Victor Jimenez, ma allo stesso tempo sono entusiasta per l’arrivo di Germán Fernández, il quale sicuramente sarà in grado di far crescere il gruppo e noi singoli giocatori con le sue conoscenze e la sua esperienza. Non vedo l’ora di cominciare la preparazione e tornare in campo al più presto».