MANTOVA Impennata nei contagi oggi nella nostra provincia, dove si sono registrati 65 nuovi casi di Covid. Un numero di per sé contenuto se non fosse che le medie di questo periodo sono sempre state piuttosto basse. L’incremento maggiore a Viadana con 10 contagi, uno in più di Mantova. Cinque nuovi casi a Borgo Virgilio e Castiglione delle Stiviere.