Cred 6-14 anni, meno proposte ma aumenti minimi

MANTOVA Dopo i cred estivi per i piccoli fino a sei anni (chiusura iscrizioni domen venerdì 7 maggio alle 20), il Comune ha organizzato l’estate anche dei più grandi, ovvero la fascia che abbraccia i ragazzi dai sei ai 14 anni.

Come sempre un’offerta molto varia, ma quest’anno con meno proposte rispetto all’anno scorso. Presenti nel volantino infatti 16 centri estivi contro i 19 della passata stagione. La riduzione quantitativa non incide minimamente sulla qualità dell’offerta, che vede le associazioni e le realtà del territorio in campo con un variegato ventaglio di iniziative dedicate ai bambini ed ai ragazzi delle scuole della città.

Facendo un rapido calcolo, rispetto all’anno scorso non ci sono stati aumenti vertiginosi delle rette settimanali. In qualche caso i costi sono rimasti invariati, in altri casi gli aumenti si aggirano in media sui 5/7 euro a settimana.

Tra le proposte spicca l’offerta sportiva con calcio, nuoto e tennis, non manca lo spazio con la lingua inglese grazie a Pingu’s e poi arte e cultura per finire con l’estate nella natura grazie a “Stay in nature”.

Le iscrizioni vengono raccolte da ogni singola Associazione secondo le rispettive modalità e le scadenze indicate.

Il Comune di Mantova offre riduzioni della retta (o rimborsi) per le famiglie con il reddito Isee fino a 15.493,00 euro per le famiglie con almeno 3 figli a carico, purchè in regola con il pagamento delle rette dei servizi scolastici. Informazioni possono essere richieste direttamente al Centro estivo presso il quale ci si intende iscrivere o sul portale tematico