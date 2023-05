Lavori alla rete fognaria, viabilità modificata in via Cremona

MANTOVA Viabilità modificata in città a fronte dell’intervento di riqualificazione della rete fognaria in via Cremona. A partire da domani e sino al 1° giugno, infatti nell’ambito del progetto ad opera di AqA (società del Gruppo Tea), inizierà la nuova fase dei lavori che coinvolgerà la corsia di via Cremona in uscita da Mantova, partendo dall’incrocio con viale Luigi Martini fino al passo carrabile del ristorante-pizzeria.

Per questa fase i veicoli in ingresso a Mantova percorreranno la normale viabilità, mentre quelli in uscita da Mantova, in corrispondenza della testata del cantiere, saranno deviati su via Menotti, percorrendo il quartiere in direzione della rotatoria di via Gelso per poi riprendere la normale viabilità su via Cremona.

Nei giorni precedenti il 2 maggio saranno inoltre messe a senso unico sia via Menotti che via Salice. In particolare in via Menotti verrà temporaneamente vietata la sosta per la durata dei lavori. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale le fermate soppresse in via Cremona, a causa dei lavori e della conseguente deviazione del percorso degli autobus in uscita dalla città, saranno riposizionate alla medesima altezza su via Mambrini e su via Salice.

Infine l’attraversamento pedonale posto alla fine del cavalcavia verrà chiuso nei primi giorni del cantiere e contestualmente ne verrà realizzato uno temporaneo nei pressi di viale Monsignor Martini.