Calcio dilettanti – Marmirolo, per la panchina spunta Siniscalchi

MANTOVA Delle società mantovane di Eccellenza e Promozione, l’unica panchina vacante è quella del neopromosso Marmirolo, anche se Suzzara e San Lazzaro devono ancora ufficializzare le loro scelte. Nella Città del Premio andrà certamente Giuseppe Bizzoccoli, mentre la salvezza conquistata in extremis potrebbe garantire la conferma in biancazzurro di Stefano Negrini.

Per quanto riguarda allora il Rullo, la prima scelta è sempre Matias Cuffa, ma la trattativa si è complicata perchè l’ex Mantova ha preso tempo per valutare un’offerta dalla serie D. Il nome nuovo riporta sempre ad un passato biancorosso ed è quello di Angelo Siniscalchi, ex terzino dell’Acm che ha iniziato la carriera da allenatore nell’Accademia Lori e poi guidando i ragazzini della Mantovana. E’ una scommessa, ma il club neroverde sembra orientato a puntare su un tecnico giovane, che possa fare da catalizzatore anche per il vivaio. E in tal senso pare abbia aperto una corsia preferenziale col Mantova, che potrebbe portare in neroverde anche alcuni giocatori. Si prevede infatti un ricco rimpasto nella rosa, visto che alcuni potrebbero seguire Bizzoccoli a Suzzara, come ad esempio bomber Akinbinu e il fantasista Mazzocchi (sarebbe un ritorno).

Se parliamo di giocatori, il Castiglione ha ufficializzato la scontata conferma del suo capitano, il difensore Andrea Guagnetti.

Tornando al mercato allenatori, Lamberto Tavelli, finita la sua avventura ad Asola, si dice interessato ad eventuali altre offerte di club virgiliani. L’Acquanegra deve rimpiazzare Vighi, mentre la Mantovana conferma Cordaro. In casa Robur saranno i giocatori confermati a decidere la sorte di mister Sansone.