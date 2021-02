Gonzaga, chiuso per 5 giorni il locale di Bondeno

GONZAGA Nella serata del 30 gennaio 2021 i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga (MN), nell’ambito di un servizio coordinato teso ad accertare la corretta applicazione della normativa nata per fronteggiare la diffusione ed il contagio del coronavirus Covid-19, hanno controllato l’esercizio pubblico “Caffè la Terrazza 2.0” di Gonzaga, che noncurante dell’attuale normativa, consentiva la consumazione di bevande ai clienti all’interno del locale.

Nel corso del controllo i Carabinieri sorprendevano e sanzionavano 5 persone trovate comodamente sedute ai tavoli e, considerata l’ostinatezza da parte della proprietà nel volere applicare la normativa prevista dell’attuale D.C.P.M. e già sanzionati per il medesimo motivo anche nei giorni precedenti, provvedevano ad intimare l’immediata sospensione delle attività e la chiusura del locale per giorni 5.