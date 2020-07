Deliberata la manifestazione di interesse per la gestione dell’impianto sportivo “Nuova Palestra Borgochiesanuova”

MANTOVA La Giunta Palazzi, mercoledì 8 luglio, ha deliberato la manifestazione di interesse per la gestione dell’impianto sportivo “Nuova Palestra Borgochiesanuova” che si trova in via Rino Gaetano. I lavori sono in via di completamento ed è attrezzato per la pratica di volley, basket, pallamano, calcetto e pattinaggio a rotelle, anche di livello nazionale. La palestra può accogliere fino a 400 posti a sedere. Il gestore dovrà garantire la fruizione delle squadre amatoriali ed agonistiche e l’eccesso all’impianto delle scolaresche di ogni ordine e grado presenti sul territorio in orario scolastico per una mattine a settimana e due giorni al mese per poter effettuare le assemblee di istituto. Dovrà anche garantire le attività sportive, aggregative e ricreative e consentire l’accesso a terzi fruitori, tra cui gruppi ed associazioni sportive presenti sul territorio mantovano, che intendano praticare diverse discipline sportive a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico.

“Siamo quasi giunti alla conclusione dei lavori di un’opera che abbiamo fortemente voluto – – ha affermato l’assessore allo Sport Paola Nobis -. Adesso inizia la procedura per l’affidamento della gestione di questo impianto sportivo. Sarà un impianto che potrà aiutare tante società e associazioni sportive per le loro attività e le gare”.

Il concessionario deve essere individuato tra i soggetti con sede legale o operativa sul territorio mantovano, tra gli enti di promozione sportiva, singoli o associati, le discipline sportive associate, le Federazioni sportive nazionali anche in forma associata, riconosciute dal Coni al momento della presentazione dell’offerta; o tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, oppure tra le associazioni temporanee di impresa.

L’affidamento in concessione avrà la durata di otto anni. L’apertura giornaliera degli impianti sarà nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 23, con possibilità di definire una diversa articolazione. E’ previsto l’utilizzo gratuito degli impianti da parte del Comune di Mantova, qualora se ne verificasse la necessità, per almeno 15 giornate all’anno. Il Comune avrà a carico le spese straordinarie. La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.