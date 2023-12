Provincia di Mantova: Malinverni e Ponchini vanno in pensione

MANTOVA L’atmosfera è quella della festa a Palazzo di Bagno, ma negli occhi brilla anche un po’ di malinconia. Oggi il Presidente Bottani ha salutato Enrico Malinverni e Fabrizio Ponchini, due dipendenti che dal 1° gennaio 2024 andranno in pensione. Presenza quarantennale per entrambi alla dipendenze della Provincia di Mantova: Malinverni entrato come capocantiere per l’attività delle bitumature stradali, ha poi lavorato come responsabile dell’ufficio trasporti eccezionali, contribuendo a farlo diventare uno dei servizi più efficienti in Regione Lombardia, con proventi che, nel corso dell’ultimo anno, hanno sfiorato € 1.400.000 e Ponchini, entrato come operaio del servizio edilizia, è stato poi assegnato all’ufficio di coordinamento e segreteria del servizio concessioni ed espropri, acquisendo la qualifica di operatore esperto. Il Presidente, alla presenza del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Ing Antonio Covino, del Responsabile del Servizio unico espropri e concessioni Dott. Andrea Flora e della Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Lorenza Gavioli, ha consegnato ad entrambi una pergamena di ringraziamento per l’attività svolta con professionalità e disponibilità, con l’augurio di una vita lunga e serena. Malinverni e Ponchini hanno salutato i colleghi e l’Amministrazione con un bel brindisi!