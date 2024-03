Porto, la tromba d’aria causa quasi 2 milioni di euro di danni

PORTO MANTOVANO – Ammontano a quasi 2 milioni di euro i danni provocati dalla forte ondata di maltempo che diversi giorni fa ha colpito il territorio di Porto Mantovano, scoperchiando tetti, infrangendo recinzioni e abbattendo alberi, cartelli e impianti semaforici. La conta dei danni ha quindi avuto inizio e nel giro di poche ore ha poi raggiunto in breve, come specificato dal primo cittadino Massimo Salvarani la cifra di circa 1 milione e 800mila euro. Nella giornata di venerdì, a tal proposito gli uffici comunali hanno provveduto ad inviare a regione Lombardia la documentazione necessaria a segnalare i danni subiti al fine di ottenere un eventuale risarcimento. «La somma dei danni – afferma il sindaco di Porto Mantovano – ammonta secondo una stima iniziale e repentina alla cifra di quasi 2 milioni di euro, tra pubblico e privato. Siamo comunque in contatto con regione Lombardia e proprio nella giornata di venerdì, come indicato dalla stessa abbiamo provveduto ad inviare la documentazione necessaria a segnalare i danni e a richiedere un eventuale risarcimento. Sarà quindi regione a pronunciarsi su questo. Quello che però posso dire – continua il primo cittadino – è che i danni registrati hanno interessato maggiormente i beni privati». Tra le zone più colpite dal maltempo: via Bachelet, strada Dosso e via Torino. Il Comune rimane in attesa di conoscere il responso di Regione.