Cinema d’essai: Claudio Bisio primo ospite d’eccezione

MANTOVA Sarà Claudio Bisio, uno dei personaggi più amati del cinema e dello spettacolo, il primo ospite d’eccezione degli Incontri del Cinema d’Essai, organizzati dalla Fice – Federazione Italiana dei Cinema d’Essai a Mantova dal 2 al 5 ottobre.

Il popolare artista inaugura la manifestazione lunedì 2 ottobre alle ore 21 alla Multisala Ariston presentando il suo esordio alla regia, L’ultima volta che siamo stati bambini, film proposto agli accreditati e al pubblico cittadino con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. I biglietti saranno in distribuzione da domenica presso il cinema.

Quella di Bisio è una delle tante anteprime gratuite per la città di Mantova ai Cinema Ariston, del Carbone e Mignon. Gli altri titoli proposti: L’anima in pace di Ciro Formisano con Donatella Finocchiaro (entrambi presenti in sala, al Cinema Mignon la sera di martedì 3 ottobre); il film argentino in 2 parti Trenque Lauquen di Laura Citarella, apprezzato nella sezione Orizzonti di Venezia 79, proposto integralmente con un rifresco nell’intervallo, martedì 3 al Cinema del Carbone; il documentario Gorgona di Antonio Tibaldi (premiato al Festival dei Popoli), che sarà collegato con il pubblico del Carbone nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre; 20.000 specie di api di Estibaliz Urresola Solaguren con Sofia Otero, premiata a soli 10 anni alla Berlinale per la sua fantastica interpretazione; Anna di Marco Amenta, apprezzato alle ultime Giornate degli Autori veneziane; il brasiliano Deserto particular di Aly Muritiba (Premio del pubblico alle Giornate degli Autori 2021); Dirty difficult dangerous del libanese Wissam Charaf (film d’apertura delle Giornate degli Autori 2022); il documentario tedesco The North drift di Steffen Krones e due film d’animazione: la proposta per i più piccoli Yuku e il fiore dell’Himalaya di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, e la nuova edizione digitalizzata del film culto Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud.

Paolo Protti, titolare della Multisala Ariston e storico promotore di questa manifestazione a Mantova, ricorda ai mantovani appassionati di cinema l’occasione di incontrare e ascoltare i premiati nella serata dei Premi Fice presso il Teatro Bibiena in programma il 4 ottobre alle 19,30. I biglietti invito saranno disponibili all’Ariston da martedì.

I premiati Fice 2023 saranno Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Ficarra e Picone, Micaela Ramazzotti, Barbora Bobulova, Leonardo Maltese, Andrea Di Stefano, Francesca Calvelli, e il produttore Carlo Cresto-Dina.“Sottolineo il forte impatto culturale ed economico-turistico che questa manifestazione esprime per Mantova – ha osservato Protti -. Inoltre, evidenzio il suo radicamento sviluppatosi in ben quindici edizioni consecutive, mai interrotte neppure durante la pandemia. Due eventi collaterali di grande interesse si sono aggiunti in queste ore ad arricchire il programma rivolto al pubblico mantovano, creando l’occasione di incontri diretti con i protagonisti del cinema”. I due eventi collaterali sono in programma alla Multisala Ariston mercoledì 4 alle ore 18 con Micaela Ramazzotti che presenterà il suo film Felicità (Premio Orizzonti del pubblico a Venezia) e alle 21,15 circa Matteo Garrone presenterà Io capitano, il film che rappresenta l’Italia nella corsa al Premio Oscar e Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Entrambi i film saranno proposti al prezzo promozionale di 7 euro (i ridotti a 5 euro).