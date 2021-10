Fiera internazionale Anuga. Grana Padano protagonista

COLONIA Dal 9 al 13 Ottobre a Colonia, Grana Padano sarà protagonista di Anuga la più grande fiera al mondo dedicata al settore del Food & Beverage, con AFIDOP, Associazione Formaggi Italiani a Denominazione d’Origine Protetta.

“Dopo questi ultimi due anni di fatiche e restrizioni causate dall’emergenza sanitaria – commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano – finalmente torneremo a confrontarci con i buyers di tutto il mondo, puntando ad aprire nuovi mercati e a consolidare la nostra presenza in quelli dove da tempo registriamo numeri positivi, come la Germania. Nel semestre gennaio-giugno 2021 l’export complessivo di Grana Padano ha fatto registrare un +6,37% rispetto al primo semestre del 2020 e proprio la Germania nei primi 6 mesi del 2021 con un +5,31% e 293.756 forme importate, ha confermato un trend molto positivo. Occasioni come questo evento, qui ad Anuga, consolidano il nostro ruolo di player internazionale, in grado di esportare non solo qualità, ma anche benessere e sostenibilità”.

Grana Padano, il DOP più consumato nel mondo, con un totale di 5.255.451 forme prodotte nel 2020 (pari al +2,2% rispetto al 2019) sarà nello stand di AFIDOP (Hall 10.1 | Stand: G021 H020), dove saranno ospitati eventi culinari eccezionali, con preparazione di deliziosi assaggi che lo vedranno protagonista assoluto insieme ad Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana e Taleggio.

Il 10 ottobre lo chef Domenico Gentile, autore del libro di cucina più venduto in Germania, nel suo show cooking preparerà un “risotto al Grana Padano in 3 consistenze” con il Riserva stagionato 24 mesi. L’11 ottobre sarà il connubio vino-formaggio ad essere protagonista con il famoso sommelier Sebastian Georgi, che spiegherà i migliori abbinamenti con il Grana Padano stagionato 18 mesi. A chiudere gli eventi sarà, il 12 ottobre, la masterclass condotta da Stefania Lettini – chef, formatrice, youtuber- che racconterà i DOP attraverso una degustazione guidata: per l’occasione Grana Padano verrà presentato in entrambe le stagionature sopra citate.

Le Masterclass si svolgeranno nelle date indicate dalle ore 13 alle ore 14.