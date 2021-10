GAZOLDO DEGLI IPPOLITI RACCONTA ARCHIMEDE BRESCIANI IN 70 OPERE

MANTOVA Archimede Bresciani da Gazoldo. O dintorni. Visto che l’artista, la cui nascita fu registrata presso il Comune di Redondesco, nel 1881, presto si spostò a Gazoldo degli Ippoliti e lì visse fino all’inizio dell’avventura milanese. Ed è ora il Comune di Gazoldo degli Ippoliti a dedicargli una mostra, aperta da sabato al 19 dicembre al Mam.

Settanta le opere in esposizione per una iniziativa che ha richiesto due anni di lavoro e ricerca. Una rassegna ambiziosa, come illustrato ieri durante la presentazione a Spazio Te dal sindaco di Gazoldo Nicola Leoni, che accomuna tutto il territorio e il cui interesse va certamente oltre i confini provinciali. La prima mostra dedicata a Bresciani, ha specificato il curatore Gianfranco Ferlisi, coincise proprio con il rinnovo di villa Ippoliti, poi divenuta sede del Museo di arte moderna dell’Alto Mantovano.

Archimede Bresciani evidenzia presto il proprio talento pittorico, entra in contatto con Domenico Pesenti e da lui arriva il consiglio di studiare a Milano, città dove l’artista entra nella fronda dei pittori scapigliati e frequenta i più rinomati artisti del tempo.

Dopo la morte di Bresciani, nel 1939, e un tributo da parte della Biennale di Venezia nel 1940, il personaggio e i suoi lavori vengono per molti anni dimenticati. Fino alla mostra del 1979, voluta dall’allora sindaco Nanni Rossi e curata da Renzo Margonari. Per l’attuale mostra Gianfranco Ferlisi ha cercato, e trovato, molto materiale sul territorio, a Milano, negli archivi dei quotidiani nazionali. Ne scaturisce così una prospettiva ampia dell’artista, trasferita anche nella monografia in forma narrativa, edita da Il Rio, che accompagna l’esposizione.

Si tratta di una esplorazione completa delle opere di Archimede Bresciani, che parte da dipinti come il “Ritratto di Lucia Nodari Pesenti” e offre anche pezzi del linguaggio divisionista. L’evento è realizzato con il contributo di Fondazione Marcegaglia e Fondazione Banca Agricola Mantovana, rappresentata per l’occasione dalla direttrice Fiorenza Bacciocchini. Per informazioni e prenotazioni www.turismo,mantova.it, info@turismo.mantova.it. Ilperf