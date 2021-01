Fontana: “Presentato il ricorso al Tar contro la zona rossa”

MILANO – “Ho predisposto il ricorso che verrà depositato al Tar del Lazio fra questa sera e domani mattina”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Nel corso del ‘punto stampa’ con i giornalisti, il governatore della Lombardia ha precisato: “Si impugna il decreto nella parte in cui vengono dettati i criteri per la classificazione facendo riferimento agli scenari e livelli di rischio. Sulla validità di alcuni parametri erano già stati sollevati dubbi parecchie volte in sede di Conferenza Stato Regioni”. “Il parametro Rt – ha spiegato il presidente Fontana – è prevalente sugli altri ed è diventato ancora più invasivo dopo l’abbassamento delle soglie per entrare nelle fasce di rischio rosse, arancio e gialle. L’Rt è comunque un parametro strutturalmente in ritardo, in quanto si riferisce alla settimana dal 23 al 30 dicembre, oltre al fatto che non può essere l’unico”. “L’incidenza dei nuovi casi – ha rimarcato – è invece il parametro più aggiornato e aderente alla realtà, esiste anche un documento tecnico che lo sancisce. Corretto, dunque, sarebbe stato considerare prevalente l’incidenza dei nuovi casi rispetto agli altri parametri, o quanto meno confrontarne i dati”.