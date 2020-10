San Benedetto Po – Cantieri al via per quasi 2 milioni di euro

SAN BENEDETTO PO Con l’avvio della riqualficazione dei piazza Marconi parte, per San Benedetto, un autunno particolarmente intenso dal punto di vista dei lavori pubblici: sono infatti previsti una serie di interventi – tra cui il più oneroso riguarderà l’argine del Secchia – per un valore complessivo di quasi 2 milioni di euro, in buona parte coperti dai fondi del piano organico post sisma 2012 resi disponibili da Regione Lombardia.

Andando in strettissimo ordine cronologico di partenza, domani – giorno scelto non a caso per consentire lo svolgimento regolare del mercato settimanale, che ha luogo oggi – prenderà avvio la riqualificazione di piazza Marconi, sita alle spalle del palazzo municipale: il primo intervento riguarda la sistemazione dei marciapiedi, e successivamente si passerà al rifacimento dei parcheggi. Contestualmente verrà installata l’illuminazione artistica del vicino campanile di San Floriano, recentemente restaurato: «L’intervento complessivo assomma gli 80mila euro per la piazza ai 350mila del campanile, ristrutturazione e illuminazione artistica comprese – ci ha spiegato il sindaco di San Benedetto Po Roberto Lasagna – Contiamo di avere tutto completato entro la metà del mese di novembre».

Pochi giorni dopo, quindi nella settimana che va dal 12 al 18 ottobre, inizieranno i lavori di risistemazione di via Dugoni: «Si tratta di un intervento in più stralci – prosegue il sindaco – e per il quale abbiamo una disponibilità di 240mila euro grazie al piano organico post sisma 2012. Partiremo con una implementazione della zona parcheggio in fregio al centro diagnosi con dieci nuovi posti-auto in più e completeremo la ciclabile che dall’intersezione con via Bertazzoni risale via Dugoni in direzione del municipio; a quel punto procederemo con la realizzazione della recinzione e dei parcheggi alla scuola materna “Garibaldi” (che si trova in fregio a via Dugoni ndr). In questo caso contiamo di avere via Dugoni completamente rimessa a nuovo a inizio primavera».

Molto significativo, e oneroso, anche questo grazie a fondi legati al post sisma, l’intervento di consolidamento e riasfaltatura di tutto l’argine del Secchia dal ponte di Quistello fino alla località di San Siro. Lavori già appaltati – e che partiranno fra un mese – per 800mila euro su un progetto che è stato curato dal Comune insieme ad Aipo

Sempre fra un mese partiranno i lavori in piazza Matteotti – quella del “voltone” che la collega a piazza Folengo – dove con 80mila euro verrà rifatto il manto di copertura e saranno sistemati i portici in fregio al passaggio pubblico. A fine ottobre saranno assegnati lavori di riqualificazione delle strade per 250mila euro.