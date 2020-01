Rotatoria Guidizzolo-Cavriana: lavori in corso e apertura a breve

CAVRIANA/GUIDIZZOLO La notizia data dalla Provincia di Mantova diversi mesi fa, e ribadita in più occasioni, inerente alla probabile fine dei lavori della tangenziale sarebbe in largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto è ormai storia. L’intervento, infatti, è sostanzialmente molto avanti e questo vorrebbe dire poter percorre la nuova super strada addirittura sei mesi prima. Stessa cosa è quello che si augura il sindaco di Cavriana, Giorgio Cauzzi , riguardo alla realizzazione della rotonda che collega i territori di Guidizzolo e Cavriana, opera, questa, accessoria alla tangenziale.

L’intervento di realizzazione di questo rondò è iniziato il primo aprile del a fine marzo e dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio. Da quello che testimoniano le foto i lavori, in effetti, sono in stato avanzato tanto da fan ben sperare che le date vengano rispettate.

« Le ordinanze di chiusura arrivano se ricordo bene fino al 28 febbraio ma può essere che riescano ad aprire prima – ha dichiarato Giorgio Cauzzi -. Certo che il protrarsi della chiusura della SP15 che collega Guidizzolo (ss Goitese) con Cavriana, chiusura obbligata per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, crea un grosso disagio soprattutto alle attività che si trovano sulla strada. Come ad esempio due ristoranti che con la strada chiusa rimangono, in effetti, tagliati fuori. Per non parlare poi dei problemi viabilistici che dovremo affrontare con l’imminente Sagra di San Biagio a Cavriana che si tiene tra pochi giorni e che, per tradizione, porta nel nostro paese centinaia di persone. Cerchiamo di portare pazienza, nell’attesa che riapra presto, perchè sappiamo che la Provincia di Mantova, l’ente responsabile dell’impresa, sta facendo il massimo per evitare altre complicanze»