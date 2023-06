Giovani Impresa Coldiretti Mantova, Diego Remelli nuovo delegato provinciale

MANTOVA Diego Remelli, 28 anni di Volta Mantovana, è il nuovo delegato di Giovani Impresa di Coldiretti Mantova. Eletto all’unanimità alla presenza del presidente e del direttore di Coldiretti Mantova Paolo Carra ed Erminia Comencini, Remelli è un allevatore di bovine da latte (350 capi, dei quali 160 in lattazione) e coltiva con la famiglia circa 100 ettari, coltivati prevalentemente a mais, prato stabile e medica. Il latte prodotto è conferito alla Latteria San Pietro di Cerlongo per la produzione di Grana Padano.

Remelli resterà in carica per il quinquennio 2023-28 e subentra a Giovanni Bellei, al quale va immediatamente il ringraziamento del nuovo delegato. “In questi anni è stato creato un gruppo solido e coeso di giovani imprenditori, grazie al lavoro svolto da Giovanni Bellei e dal segretario Fabio Malavasi in modo capillare su tutto il territorio provinciale – afferma Remelli -. Sono certo che anche il Comitato provinciale appena eletto garantirà una partecipazione critica e costruttiva e conto sull’entusiasmo dei giovani per affrontare le sfide dell’agricoltura del futuro, per individuare modelli produttivi sempre più sostenibili e attenti alle esigenze di sostenibilità per dare risposte concrete ai consumatori”.

All’incontro di ieri hanno partecipato anche l’assessore all’Agricoltura della Lombardia, Alessandro Beduschi, che ha invitato i giovani agricoltori a costruire insieme un Programma di sviluppo rurale in grado di rispondere agli obiettivi di crescita del sistema agroalimentare lombardo, e Lorenzo Bernardi, campione di pallavolo pluripremiato e oggi allenatore di volley femminile.

Proprio il grande “Lollo” Bernardi ha invitato i giovani agricoltori a lavorare in team, celebrando il raggiungimento degli obiettivi come il successo della squadra, dove dialogo, confronto e assunzione delle responsabilità rappresentano i pilastri di un impegno costruttivo e positivo, anche quando l’impegno non sfocia in una vittoria.

Il nuovo Gruppo giovani. Oltre a Diego Remelli (delegato provinciale), i rappresentanti dei Giovani di Coldiretti Mantova eletti dai territori sono: Giovanni Aldegheri (Sustinente), Giovanni Azzoni (Goito), Simona Barozzi (Canneto sull’Oglio), Giovanni Bellei (Borgo Virgilio), Emanuele Benigno (Canneto sull’Oglio), Davide Calderini (Motteggiana), Davide Chizzoni (Bozzolo), Nicola Facincani (Roverbella), Diego Foroni (Mantova), Paolo Melchiori (Monzambano), Lorenzo Ottoni (Asola, nominato vicedelegato), Rebecca Rossi (Castellucchio), Lorenzo Smerieri (Motteggiana), Sara Vivaldini (Castiglione delle Stiviere).