Grana Padano, una forma in viaggio verso la Casa bianca

DESENZANO – Oggi, dalla sede del Consorzio di Tutela Grana Padano, è partita con destinazione ‘Casa Bianca’ una forma di Grana Padano Riserva dipinta per metà con il tricolore italiano e per l’altra metà con le famose stelle e strisce americane. Un dono, come annunciato nelle scorse settimane, dedicato al nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. Si tratta di una forma di Grana Padano Riserva stagionata oltre 20 mesi (circa 40 kg) scelta tra le 425.566 Riserva marchiate nel 2019.

“Vogliamo celebrare con un piccolo gesto benaugurale – spiega il presidente del Consorzio, Renato Zaghini – l’insediamento del nuovo presidente degli USA, Joe Biden, alla Casa Bianca, che auspichiamo ripristini l’eccellente dialogo da sempre avuto con un Paese, gli Stati Uniti, storicamente molto amico del Grana Padano e del made in Italy di qualità, venuto purtroppo un po’ meno negli ultimi anni”.

“Siamo certi che l’avvento di Biden segnerà un cambio di rotta rispetto alle politiche commerciali protezionistiche introdotte dal suo predecessore con l’applicazione di costosi dazi a danno dei nostri prodotti – aggiunge il direttore generale del Consorzio, Stefano Berni – e vogliamo credere che verrà riposta più attenzione verso oculate politiche ambientali, in linea con la filosofia del Grana Padano”.

Il Consorzio Tutela Grana Padano rappresenta, tutela, valorizza e promuove il prodotto Dop più consumato al mondo con oltre 5 milioni di forme prodotte annualmente, di cui 168 mila esportate negli Stati Uniti nel 2019 su un totale export di 2.051.125.