Basket A2 – Stings, è fatta per la guardia-ala Cortese: “Sono carico e motivato”

MANTOVA Nuovo colpo di mercato della Pallacanestro Mantovana, che ufficializza l’acquisto (contratto per una stagione con opzione sulla seconda) della guardia-ala Riccardo Cortese, nell’ultima stagione prima a Udine e poi a Montegranaro. “Sono molto contento di entrare nella famiglia Stings – afferma Riccardo – per anni ci son stati contatti con la società e finalmente ora son qui. Sono molto carico e motivato per questa nuova avventura venendo da un periodo, fisicamente parlando, alquanto complicato. Non vedo l’ora di iniziare!”.

Nato a Cento (FE) il 12/05/86, Cortese cresce cestisticamente nella Fortitudo Bologna dove nella stagione 2004/05 fa il suo esordio in Serie A (e vince lo scudetto) ed in Eurolega. Nel 2005/06 la sua prima vera esperienza tra i professionisti in B1 a Cecina; anche nei successivi tre campionati Bologna lo gira in prestito, prima a Brindisi in B1 e poi due anni a Matera in Serie A Dilettanti. Nel 2009 il ritorno in Serie A con la canotta di Avellino dove resterà per due anni, arrivando ai quarti di finale scudetto. Nella stagione 2011/12 torna in A2 a Veroli prima di passare per due stagioni a Pistoia: la prima è coronata dalla promozione in Serie A, nella seconda centra la missione salvezza nella massima serie. Nel 2014/15 torna ad Avellino, sempre in Serie A, prima del ritorno nel campionato successivo in A2 a Verona.

Nel 2016 passa a Ferrara (A2) dove disputa due ottime stagioni; nella seconda viene eletto miglior italiano della A2 chiudendo l’annata 2017/18 con 17.1 punti, 4.3 rimbalzi e 2.8 assist di media a partita. La stagione 2018/19 veste la maglia di Udine dove mette a referto 12.7 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist a partita. L’ultima stagione non è stata una delle più fortunata per Riccardo dopo la rottura del gomito destro subita al termine dell’annata precedente. Inizia da capitano ad Udine (11 partite giocate a 8.9 punti, 3.4 rimbalzi e 1.8 assist) e a metà dicembre passa a Montegranaro dove la sfortuna non lo abbandona (stiramento al polpaccio) e riesce a disputare solo quattro partite con pochi minuti sul parquet (4.2 punti, 1.2 rimbalzi e 1.2 assist).